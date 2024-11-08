Kayseri'nin İncesu ilçesinde restorasyon aşamasındaki kiliseden 8 kurşun levha çalan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmaları süren İncesu Kilisesi'nin çatısından 360 kilogram ağırlığında 8 parça kurşun levha çalınmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla M.Y'yi yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kiliseden Kurşun Levha Hırsızlığı - Son Dakika
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