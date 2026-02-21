Kayseri'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
Kayseri'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

Kayseri\'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı
21.02.2026 16:10
15 yaşındaki P.S., yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

KAYSERİ'de P.S. (15) isimli kız çocuğu, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. M.D.G. yönetimindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.S. isimli kız çocuğuna çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
