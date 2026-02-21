Kayseri\'de Kız Çocuğu Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KAYSERİ'de P.S. (15) isimli kız çocuğu, yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'nda meydana geldi. M.D.G. yönetimindeki 38 UH 485 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan P.S. isimli kız çocuğuna çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.