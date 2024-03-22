Kayseri'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Kayseri\'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Hakim Karşısına Çıktı

Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın, hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık, eşinin sürekli kendisini darbettiğini öne sürerek savunma yaptı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır cezayı talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

22.03.2024 13:39  Güncelleme: 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de kocasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadın hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.U. (28), maktul Ahmet U'nun (31) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.U, savunmasında, kocası Ahmet U'nun sürekli kendisini darbettiğini öne sürdü.

Eşinin olaydan önce anne ve babasının yanında da kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sanık, şöyle konuştu:

"Evden ayrılıp, ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, ardından uyudu. Uyumadan önce de 'seninle yarın görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım."

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten maktulün ablası S.U. ise olayın ardında başka nedenler olduğunu düşündüğünü söyledi.

Diğer müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kocasinan ilçesinde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı kocası Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Kadının başından aşağı su döktü Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:20:46. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kocasını Bıçakla Öldüren Kadın Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement