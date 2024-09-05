Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Duruşmasına Devam Edildi - Son Dakika
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Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Duruşmasına Devam Edildi

Kayseri'de, kocasını bıçaklayarak öldürmekten yargılanan M.U. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanık duruşmada tahliye talep ederken, maktulün yakınları sanığın suçunu vurguladı. Olay, 4 Kasım 2023'te meydana geldi ve sanık, kocasının kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

05.09.2024 17:47
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Kayseri'de, hakkında kocasını bıçaklayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan kadının yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık M.U. (28), maktul Ahmet U'nun (31) müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.U, savunmasında, söyleyeceği bir şeyin olmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.

Maktulün kız kardeşi A.U. ise sanığın olaydan önce kadın sığınma evine gittiğini öne sürerek, "İstese yine devlete sığınabilirdi. 3 ve 9 yaşındaki iki çocuğu hem anasız hem babasız bıraktı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 4 Kasım 2023'te M.U'nun bıçakladığı koca Ahmet U, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan kadın, ilk celsedeki savunmasında, kocası Ahmet U'nun sürekli kendisini darbettiğini öne sürmüştü.

Eşinin olaydan önce anne ve babasının yanında da kendisine şiddet uyguladığını iddia eden sanık, "Evden ayrılıp ağabeyimin evine gittim. Ahmet bir şeyleri bahane ederek beni tekrar eve getirdi. Bir insan, bir insanı ne kadar dövebilirse o kadar döverdi. Olay günü beni darbetti, ardından uyudu. Uyumadan önce de 'seninle yarın görüşeceğiz' diyerek beni tehdit etti. Niyetim çocuklarımı da alıp, evden kaçmaktı. Uyurken göğsüne 2 kez bıçak vurdum. Keşke böyle olmasaydı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti. Beni de kendini de yaktı. Pişmanım." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Duruşmasına Devam Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Eşini Öldüren Kadının Duruşmasına Devam Edildi - Son Dakika
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