Kayseri'de Konteyner Kent Kuruldu

07.03.2026 14:40
Kayseri'de AFAD ve Talas Belediyesi, olası afetler için 500 kişilik konteyner kent inşa etti.

Kayseri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Talas Belediyesi işbirliğinde olası deprem ya da diğer afetlerde kullanılmak üzere yaklaşık 500 kişinin barınabileceği konteyner kent inşa edildi.

Olası deprem ve diğer doğal afetlerde barınma sorunu yaşayabilecek vatandaşların mağdur olmaması amacıyla AFAD ve Talas Belediyesi çalışma yapmak için harekete geçti.

Talas Belediyesince altyapısı hazır hale getirilip tahsis edilen araziye AFAD tarafından her an kullanılmaya hazır 105 konteyner yerleştirildi.

Oluşturulan Talas Belediyesi Geçici Acil Afet Sosyal Yaşam Merkezi'nin etrafı tel örgülerle çevrildi.

AFAD İl Müdürü Rifat Genç, AA muhabirine, olası doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla sürekli çalıştıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremleri Kayseri'nin de hissettiğini hatırlatan Genç, "Biz de deprem kuşağında olan bir iliz. Aktif faylarımız var. Biz de ilimizde Talas Belediyemizle geçici ve acil barınma alanlarını oluşturma yönünde bir eyleme başladık. Bunun asıl amacı bir afet gerçekleştiğinde vatandaşımız için geçici ve acil barınma ihtiyacını sağlamak." diye konuştu.

Genç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile bu proje öncesi gerekli incelemeleri yaptıklarını ve sonunda önemli bir çalışmayı tamamladıklarını dile getirdi.

"30 dönümlük bir alanda 105 konteynerimiz var"

Sadece bugün için değil, gelecek için de kurumlarla işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ile ilimizde oluşturulan geçici ve acil barınma alanı konteyner kent planlamasına gidildi. Olası afette vatandaşlarımızı hızlı şekilde bu konteyner kentimize alabileceğiz. Yaklaşık 500 kişinin yaşayabileceği bir konteyner kent inşa ettik. İnşallah süreç içerisinde diğer sosyal donatılarını da ekleyerek daha da geniş kitlelere hitap edecek ve daha iyi şekilde hizmet edebilecek barınma alanımız olmuş olacak."

Şu an zaten etrafı tel örgülerle çevrili, yaklaşık 30 dönümlük bir alanda 105 konteynerimiz var. Konteynerlerimiz altyapısı da çekili olduğu için halihazırda kullanılabilecek düzeyde. İnşallah ilerleyen seviyelerde de burada biz farklı faaliyetler de gerçekleştirmek istiyoruz. Sürdürülebilir hale gelsin istiyoruz."

Genç, alanın kapasitesini artırmak istediklerini, Kayseri'de 500 konteyner kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Doğal Afetler, Yerel Yönetim, Kayseri, Güncel, AFAD, Son Dakika

