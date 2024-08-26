Kayseri\'de korkunç kaza: 3 kişi yaralandı, otomobil ikiye ayrıldı

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

E.T. yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 06 MUT 20 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtta, 2 otomobilin çarpışmasının ardından 06 MUT 20 plakalı otomobilin ikiye ayrıldığı görülüyor.