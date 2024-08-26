Kayseri'de korkunç kaza: 3 kişi yaralandı, otomobil ikiye ayrıldı - Son Dakika
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Kayseri'de korkunç kaza: 3 kişi yaralandı, otomobil ikiye ayrıldı

Kayseri\'de korkunç kaza: 3 kişi yaralandı, otomobil ikiye ayrıldı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil ise şiddetiyle ikiye bölündü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

26.08.2024 20:46
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye ayrıldı.

E.T. yönetimindeki 38 KC 330 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 06 MUT 20 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 06 MUT 20 plakalı otomobil ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtta, 2 otomobilin çarpışmasının ardından 06 MUT 20 plakalı otomobilin ikiye ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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