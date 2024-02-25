Kayseri'de koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri\'de koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, beraberindeki çocuklarla koşarken fenalaşan 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.02.2024 21:21  Güncelleme: 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde koşarken fenalaşıp yere düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Kefe Sokak'ta, beraberindeki çocuklarla koşarken fenalaşan 5 yaşındaki Suriye uyruklu R.A. yere düştü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocuğun olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kocasinan, Kayseri, Suriye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:58:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de koşarken fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement