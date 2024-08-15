Kayseri'de kovalamaca sonucu aranan kişi yakalandı

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Kayseri'de polislerce kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde, 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunduğu için aranan kişi ile 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan hükümlü ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan uygulamada, "tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G'nin (43) de bulunduğu otomobil, polisin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta, Y.G. ile şüpheli S.G. (32) yakalandı.

Kaçan aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Y.G. ve S.G'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.