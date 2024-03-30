Kayseri'de kuş cenneti kendine hayran bıraktı
KAYSERİ - 301 kuş türünün bulunduğu ve "kuş cenneti" olarak bilinen Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi.
301 kuş türünün tespit edildiği Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda 69 tür düzenli olarak, 18 tür ise olağan dışı hallerde kışı burada geçiriyor. Kuş Cenneti Sultan Sazlığı Milli Parkı, bölgeden ve Türkiye'den gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri'de, Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa ve Afrika arasındaki göçmen kuşların kullandığı ana göç yolunun kesiştiği yer olan Sultan Sazlığı Milli Parkı da baharın gelmesiyle birlikte yeşile boyandı.
Havadan görüntülenen park, kendine hayran bıraktı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kuş cenneti olan Sultan Sazlığı Milli Parkı havadan görüntülendi - Son Dakika
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri, Hacıkara Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, etkinliklere katılan çocuklara iyi eğlenceler diledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankara'nın çeşitli yerlerine asılan pankartlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Gültekin, bu tür oyunların Ankara seçmeni tarafından cevaplanacağını belirtti.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kayseri'de toplam 5 bin 560 kolluk kuvveti personeli görev alacak. Bu personeller arasında 1454 jandarma personeli, 3 bin 574 polis memuru il merkezinde ve 532 polis memuru ise ilçelerde görev yapacak.
Beşiktaş Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında devlet memurları yüzde 190 oranında zam aldı. Sözleşme törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da katıldı.
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Firari şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslardan 6'sı tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtararak herhangi bir yarasının olmadığını belirledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleştirdikleri kadro değişikliği hakkında konuşarak, bu ekibe inandıklarını ve güvendiklerini belirtti. Özel, Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'ye destek istedi ve İzmir'in özgürlüklerin kenti olduğunu vurguladı. Ayrıca, yarın yapılacak seçimlerde genç seçmenleri sandık başına beklediklerini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti. Lenger, Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını ifade etti. Cumhur İttifakı'nın adayı Halil Nacar da Lenger ve BBP Yüreğir İlçe Başkanlığına teşekkür etti.
Muğla'da yaşayan Konya ve Karamanlılar, dernek çatısı altında bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Programda konuşan dernek başkanı, geçmişlerine sahip çıkacaklarını ve birlikte acıları ve sevinçleri paylaşacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?