Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 12. sınıf öğrencisi 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi'nde bir binanın 9. katında İ.B. (18) evinin penceresinden toprak zemine düştü.
Evde bulunan annesinin ve komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan lise öğrencisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri Fen Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen İ.B. hastanede hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Lise Öğrencisi 9. Kattan Düştü - Son Dakika
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