Kayseri'de maden ocağında göçük! İki işçi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de maden ocağında göçük! İki işçi yaralandı

Kayseri\'de maden ocağında göçük! İki işçi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken; göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2025 23:20
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi yaralandı. Göçük ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi. Pınarbaşı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesinde faaliyet gösteren Demir madeninde meydana gelen olayda, 2 işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi. Diğer işçilerin müdahalesiyle işçilerin göçükten hemen çıkarıldığı ifade edildi.

YARALANAN İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı iki işçinin Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı dile getirildi. Madendeki göçük ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de maden ocağında göçük! İki işçi yaralandı - Son Dakika

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