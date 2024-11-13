Kayseri'de iki katlı apartmanın merdivenlerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Z.K. (59), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Konut Sokak'taki evinin bulunduğu iki katlı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Z.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Polis ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Merdiven Kazası: 59 Yaşındaki Z.K. Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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