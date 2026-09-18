Kayseri'de mihrabı Kabe'yi andıran cami, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Kayseri'de mihrabı Kabe'yi andıran cami, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapımı tamamlanan, 2023'te ibadete açılan Saçmacı Camii, mihrabındaki Kabe'yi anımsatan mimarisiyle ilgi görüyor. Cami imamı, gelenlerin kendini Kabe önünde hissettiğini ve fotoğraf çektirdiğini belirtiyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapımı tamamlanıp, 2023 yılında ibadete açılan Saçmacı Camii, mihrabındaki Kabe'yi anımsatan mimarisiyle ilgi görüyor. Caminin imamı Enes Malik Durmuş (30), "Camimiz, modern taş mimarisiyle mihraptaki Kabe'yi anımsatan görüntüsüyle cemaatimizin, insanların dikkatini çekiyor, cezbediyor. Buraya gelen insanlar, sanki Kabe-i Muazzama'nın önündeymiş gibi bir duyguya sahip olup fotoğraf çektiriyorlar" dedi.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan özgün mimarisiyle dikkat çeken Saçmacı Camii 2023 yılında ibadete açıldı. Belediye ve hayırsever iş birliği ile yapımı tamamlanan zemin ve mahfil katından oluşan cami, mimarisiyle vatandaşların dikkatini çekiyor. Mihrabındaki Kabe'yi andıran mimarisini gören vatandaşlar, camiye yoğun ilgi gösteriyor. Cami imamı Enes Malik Durmuş, "Camimiz, modern taş mimarisiyle mihraptaki Kabe'yi anımsatan görüntüsüyle cemaatimizin, insanların dikkatini çekiyor, cezbediyor. Buraya gelen insanlar, sanki Kabe-i Muazzama'nın önündeymiş gibi bir duyguya sahip olup fotoğraf çektiriyorlar. Umreye, hacca hiç gitmeyenler buraya geldiklerinde oranın hasretini bir nebze olsun gidermiş oluyor. Biz de burada her ay aile ve gençlik, sabah namazı, İslam'da kardeşlik buluşmaları icra ediyoruz" diye konuştu.

'GÖNÜLLERİ HOŞ EDEN BİR CAMİ'

Caminin ibadete 2023 yılı Temmuz ayında açıldığını aktaran Durmuş, "Rabb'im bu camiyi imar eden hayır sahiplerinden ebeden razı olsun. Yardımlarını ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Rabb'im onların sayısını artırsın. 2015'te umreye gittiğim dönemde şöyle dua ettim; ya Rabbi, şimdi edeceğim dualarımı ve bundan sonra edeceğim dualarımı kabul eyle. Aynı zamanda Kabe imamı olayım diye dua ettim. 3 yıl sonrasında imam oldum. 10 yıl sonra da böyle bir mihraba imam oldum. Görüntüsüyle insanları gerçekten Kabe'de hissettiren, gönülleri hoş eden bir cami. Vatandaşlar buraya geldiklerinde duygulananlar oluyor. Dua edenler oluyor. Önünde fotoğraf çektirenler oluyor. Bu vesileyle de gençlerimiz camiye kendilerini daha da yakın buluyor" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'

Cami cemaatinden Kadir Uslu ise "Bu bizim alışmış olduğumuz klasik mimariden biraz daha farklı. İnsanların daha çok ilgisini çekiyor. Bu camiye ilk defa gelenler de bu mihrapla adeta Beytullah'ı yaşıyorlar. O hava içerisinde ibadet ediyorlar. Bu da burada farklılık yaratıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA
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