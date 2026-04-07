Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Haftası Etkinlikleri Sanat Melikgazi'de Devam Ediyor
Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Haftası Etkinlikleri Sanat Melikgazi'de Devam Ediyor

07.04.2026 17:12
Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle düzenlenen resim sergisi ve atölye çalışmasında, Mimar Sinan'ın eserleri sanatseverlerle buluştu. Etkinliğe çok sayıda yetkili katıldı ve gençlerin sanata olan ilgisi vurgulandı.

Kayseri'de 06-10 Nisan Mimar Sinan'ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında, Sanat Melikgazi'de Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle bir resim sergisi ve resim atölyesi düzenlendi. Mimar Sinan'ın eserlerinin resmedildiği atölye ve lise öğrencilerinin yaptığı eserler, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan'ın dünyanın sayılı isimlerinden biri olduğunu belirterek, gençlerin sanata olan ilgisinin artmasının umut verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Sanat Melikgazi'nin sanat eğitimleri ve sergilere ev sahipliği yaparak Kayseri ve Türkiye için önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Diğer katılımcılar da etkinliğin önemine değinerek, başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler ve gençlerin Mimar Sinan'ı tanımalarının değerli olduğunu belirttiler. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin yaptığı 50 eser, 10 Nisan Cuma gününe kadar Sanat Melikgazi'de sergilenmeye devam edecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
