Kayseri'de Mimar Sinan'ı Anma Haftası Etkinlikleri Sanat Melikgazi'de Devam Ediyor

Kayseri'de 06-10 Nisan Mimar Sinan'ı Anma Haftası etkinlikleri kapsamında, Sanat Melikgazi'de Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle bir resim sergisi ve resim atölyesi düzenlendi. Mimar Sinan'ın eserlerinin resmedildiği atölye ve lise öğrencilerinin yaptığı eserler, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinliğe Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mimar Sinan'ın dünyanın sayılı isimlerinden biri olduğunu belirterek, gençlerin sanata olan ilgisinin artmasının umut verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, Sanat Melikgazi'nin sanat eğitimleri ve sergilere ev sahipliği yaparak Kayseri ve Türkiye için önemli bir merkez olacağını vurguladı.

Diğer katılımcılar da etkinliğin önemine değinerek, başkan Palancıoğlu'na teşekkür ettiler ve gençlerin Mimar Sinan'ı tanımalarının değerli olduğunu belirttiler. Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin yaptığı 50 eser, 10 Nisan Cuma gününe kadar Sanat Melikgazi'de sergilenmeye devam edecek.