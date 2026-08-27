Kayseri'de Mobilya Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

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Kayseri Melikgazi'de bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan 53 yaşındaki F.K. yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir mobilya fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde'de bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan F.K. (53), kontrol etmek istediği makineye sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık personeli, F.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin ardından F.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Mobilya Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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