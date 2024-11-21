Kayseri\'de Mobilya Fabrikasında Yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının talaş silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Öte yandan siloda yaklaşık 20 ton talaş olduğu öğrenildi.
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