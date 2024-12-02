Kayseri'de fabrika yangınında ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kayseri'de fabrika yangınında ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri\'de fabrika yangınında ölen işçi, son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi yaşamını yitirdi. Yangın sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybedenlerden biri emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamıştı.

02.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:32
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KAYSERİ'de mobilya fabrikasında çıkan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında işçilerden Mustafa Dirmen (54), son yolcuğuna uğurlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29'uncu Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım'da saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü sardı. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında işçiler Mustafa Dirmen, Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40), hayatını kaybetti. İşçilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangına ilişkin soruşturma başlatılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu, iş güvenliği sorumlusu, yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası şüphelilerden fabrika müdürü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KARDEŞİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Mustafa Dirmen'in cenazesi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak İncesu ilçesi Küllü Mahallesi'ne getirildi. Dirmen'in cenazesine ailesi ve yakınları katıldı. Dirmen'in cenazesi, Cengiz Önal Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Dirmen'in 11 kardeşinden 2'sinin geçmiş yıllarda tren ve TIR kazasında hayatını kaybettikleri öğrenildi.

'ÇOK RUHLU BİR İNSANDI'

Mustafa Dirmen'in yeğeni Mustafa Dirmen (43), "Yangın öğle saatlerinde başlamış. Tabii bizim de yangından haberimiz vardı. Yangını gördük ama bu mobilya firmasında çalıştığını bilmiyorduk. Bize telefon geldikten hemen akabinde fabrikaya geçtik. Elim ve talihsiz yaşanan olay neticesinde amcamla beraber 2 kişinin daha içeride olduğunu, bulunamadığını bilgisini aldık. Yangının büyük olması sebebiyle amcamızın ve diğer 2 kardeşimizin cenazelerini içerden çıkardılar. Acımız büyük ama netice itibarıyla tesellimiz, yaklaşık 80 işçinin olduğu bir fabrikada yangının da büyük olması daha büyük can kayıplarının olmaması bizi teselli ediyor. Bir çocuk babasıydı. Kendi halinde, böyle çocuk ruhlu, kimseye zararı olmayan, herkese yardımcı olan bir insandı" dedi.

'5-6 AY ÖNCE EYT'DEN EMEKLİ OLMUŞTU'

Mustafa Dirmen, "Bundan önceki yıllarda amcamın bir büyük ağabeyi Mehmet Dirmen, Ihlamur Köprüsü henüz yapılmadan önce karşıdan karşıya geçerken elim bir kaza neticesinde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu vefat etti. Rahmetli Mehmet amcamın büyüğü Memiş Dirmen, o da bizim büyük amcamızdı. O da elim bir kaza neticesinde İncesu ve Yeşilhisar arasında traktörle seyir halindeyken TIR'ın çarpması sonucu bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Mustafa amcamı da yangında kaybettik. Toplamda 11 kardeşler. Geçmişte halamın biri vefat etti. Ama 3'ü kaza neticesinde hayatını kaybetti. Kendisi 5-6 ay kadar önce EYT'den emekli olmuştu. Çalışmaya başlamıştı. Cumartesi günü mesaiye kalmış. Bu noktada kazayla alakalı bir kişinin tutuklandığı bilgisi geldi. Bakanlık tarafından müfettişler görevlendirerek soruşturmanın açıldığı noktasında takipçisiyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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