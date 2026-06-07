Kayseri'de Muhtarlık Seçimleri Y??ılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Muhtarlık Seçimleri Y??ılıyor

Kayseri\'de Muhtarlık Seçimleri Y??ılıyor
07.06.2026 14:09
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Kayseri'nin 5 mahalle muhtarlığı için seçmenler sandık başına gitti, 4-5 aday yarışıyor.

Kayseri'nin ilçelerindeki 5 mahallede çeşitli nedenlerle boş bulunan 5 mahalle muhtarlığı için seçmenler sandık başına gitti.

Ara seçim kapsamında Yahyalı ilçesine bağlı Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri, Tomarza'da Büyükcanlı Mahallesi, Sarıoğlan'da Ebülhayır Mahallesi ve Bünyan ilçesindeki Dervişağa Mahallesi'nde sabah saatlerinde oy verme işlemi başladı.

Kirazlı ve Çubukharmanı mahalleleri sakinleri, sandığa giderek oylarını kullandı.

Kirazlı'da muhtarlık için 4 aday, Çubukharmanı'nda ise 5 aday yarışıyor.

Kaynak: AA

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