Kayseri\'de Narkotik Operasyonu: 592,55 Gram Skunk Ele Geçirildi

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KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda narkotik köpeği Jack ile yapılan aramalarda salça bidonuna gizlenmiş 592,55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, R.B.'nin (31) il dışından kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelinin bulunduğu otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Jack'in de kullanıldığı aramada, salça bidonu içine gizlenmiş 592,55 gram skunk ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan R.B., polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,