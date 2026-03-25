Kayseri'de Nezaket Projesi Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Nezaket Projesi Başlatıldı

25.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 'Nezaket Yolda Kalmasın' projesi, öğrencilere toplu taşımada nezaket kurallarını öğretiyor.

Kayseri'de öğrencilerin toplu taşıma araçlarını güvenli, bilinçli ve saygılı bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla "Nezaket Yolda Kalmasın" projesi hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki proje kapsamında toplu taşıma nezaket kuralları eğitimi verildi.

İlk eğitimde öğrenciler, otobüs ile yolculuk yaparak toplu taşıma sürecini deneyimledi, ardından tramvaya aktarma yaparak öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Böylece öğrencilerin toplu taşıma kültürünü yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri sağlandı.

Eğitim programının ardından bir grup öğrenci Kayseri Bilim Merkezini ziyaret ederek, günü hem eğitici hem de keyifli bir şekilde tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, şehir kültürü bilincini oluşturmak ve özellikle nezaket konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla projeyi başlattıklarını, okullardaki teorik eğitimin ardından sahada uygulamaya geçtiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Nezaket Projesi Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 15:18:35. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Nezaket Projesi Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.