Kayseri'de Öğrencilere Ücretsiz Buz Pateni

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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik düzenlediği "Karne Sizden, Hediye Bizden" etkinliği kapsamında 2 bin 500 öğrenci buz pateninden ücretsiz yararlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" ödülünü kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora ve gençlere olan desteğine devam ediyor.

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Buz Pateni Pisti'nde, 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak'ta düzenlenen seanslara katılma fırsatı buldu.

"Karne Sizden, Hediye Bizden" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyadan 2 bin 500 öğrenci yararlandı.