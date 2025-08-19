Kayseri'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Öğrencilere Ulaşım Desteği

19.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükkılıç, 2025-2026'da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteği sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025-2026'da da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını belirtti.

Geçen yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunduklarını anımsatan Büyükkılıç, projenin maliyetinin geçen yıl 4 milyon TL'yi bulduğunu, proje ile öğrencilerin eğitimlerine rahatça ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarını da hedeflediklerini kaydetti.

Büyükkılıç, 1 Eylül itibariyle ailelerin başvurularını online olarak yapabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, kayseri, Ulaşım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:50:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Öğrencilere Ulaşım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.