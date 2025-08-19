Kayseri'de Öğrencilere Ulaşım Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2025-2026'da da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım kartı desteğinde bulunacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 150 binişlik ulaşım kartı yardımı yapılacağını belirtti.

Geçen yıl 2 bin öğrenciye ulaşım desteği sunduklarını anımsatan Büyükkılıç, projenin maliyetinin geçen yıl 4 milyon TL'yi bulduğunu, proje ile öğrencilerin eğitimlerine rahatça ulaşmalarının yanı sıra sosyal hayata katılımlarını da hedeflediklerini kaydetti.

Büyükkılıç, 1 Eylül itibariyle ailelerin başvurularını online olarak yapabileceklerini aktardı.