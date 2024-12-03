Kayseri'de Okul Çevresinde GBT Uygulaması

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Kayseri'de polis ekiplerince okul çevresinde yapılan asayiş uygulamasında 29 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Necdet Taş Anadolu Lisesi çevresinde okulla ilgisi olmayan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 8'i araç sürücü toplam 21 kişinin GBT'si sorgulandı.

Konuyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz." paylaşımı yapıldı.