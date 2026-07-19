Kayseri'de durağa tekme atan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de durağa tekme atan şüpheli gözaltına alındı

19.07.2026 10:08
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H.D. isimli şüpheli, otobüs durağına tekme atarak zarar vermesi üzerine gözaltına alındı.

Kayseri'de otobüs durağına tekme atarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Melikgazi ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir otobüs durağına zarar verilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, durağa tekme atarak zarar verdiği tespit edilen H.D'yi (35) kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, şüphelinin durağa zarar verdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de durağa tekme atan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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