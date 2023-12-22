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Kayseri'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, E.G. idaresindeki bir otomobil ile Y.Ş. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri\'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı
22.12.2023 - 21:49,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

E.G. idaresindeki 38 AIF 248 plakalı otomobil, Oymaağaç Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, Y.Ş. yönetimindeki 66 ABF 241 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Otomobiller Çarpıştı: 5 Yaralı - Son Dakika
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