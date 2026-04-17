Kayseri\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.
S.G. idaresindeki 38 AOC 073 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 50 AES 961 otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.G. hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
