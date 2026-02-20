Kayseri\'de Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

KAYSERİ'de, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda meydana geldi. Kamiran Can idaresindeki 38 TB 969 plakalı yolcu minibüsü ile Ayşe Doğan yönetimindeki 38 BE 388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.