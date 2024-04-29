Kayseri\'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adnan Başyiğit (45) idaresindeki 38 ADN 306 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Nalçık Bulvarı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin dışına savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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