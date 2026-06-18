Kayseri\'de Otomobilden Yılan İhbarı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki otomobilden yılan sarktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada yılana rastlanmadı.

Sahabiye Mahallesi'nde park halindeki otomobilden yılan sarktığını gören vatandaşlar, durumu otomobilin sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, hava yastıklarıyla aracı kaldırarak motor bölümü ile otomobilin altında arama yaptı. Çevrede toplanan vatandaşlar da çalışmaları izledi. Otomobilin sahibi Mert Ahmet Çalış, "Vatandaşlar otomobilin önünden geçerken yılanın sarktığını fark etmişler. Hemen aracımın yanına gelip, itfaiyeyi aradım. İtfaiye personelleri hemen gelip, yardımcı oldular. Ama yılan inatçı çıktı. Arabadan çıkmadı. Şu anda çıkabilir endişesi var o yüzden tedirginim. Aracı itfaiyenin merkezine çekerek, yılana kanalda bakacaklar. Kanalda yılanı çıkardıktan sonra inşallah rahat bir nefes alacağız" dedi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı aramada yılana rastlanmazken, ekipler yılanın otomobil hareket halindeyken düşmüş olabileceğini belirtti.