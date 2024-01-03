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Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.01.2024 - 00:05,
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KAYSERİ'de, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu M.A. idaresindeki 38 MA 7419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, M.A., eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Kayseri Şehir ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kayseri\'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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