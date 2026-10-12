Kayseri'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü levhaya çarpıp ağır yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü levhaya çarpıp ağır yaralandı

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde Talas Bulvarı'nda otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle trafik levhasına da çarparak yola savruldu. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Talas Bulvarı üzerinde seyreden A.İ.M. idaresindeki 38 ARG 479 plakalı otomobil ile E.K'nin kullandığı 38 AOT 016 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle trafik levhasına da çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan E.K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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