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Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çalan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çalan 17 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 17'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

Kayseri\'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çalan 17 şüpheli tutuklandı
10.01.2024 - 20:38,  Güncelleme: 20:44
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Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çalan 17 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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