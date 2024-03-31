Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli belirlenen adreste yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan minibüs, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de park halindeki minibüsün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Çin ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında Beijing'de Napolyon Bonapart'ın saraylarından getirilen değerli eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, Napolyon'un yaşamını yansıtan 81 parça antika sergileniyor. Sergi, multimedya ve dijital teknoloji kullanılarak Tuileries Sarayı, Saint-Cloud Şatosu ve Meudon Şatosu'nun havasını yansıtıyor. Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile birlikte Kocamustafendi İlkokulu'na giderek oy kullandı. Akbıyık, seçimlerin genel güvenliği için alınan tedbirlerin olduğunu belirtti ve seçim sürecinin olumsuzluk yaşanmadan başladığını ifade etti.
Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Alemdar, eşi ve çocuklarıyla birlikte Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu'na giderek oyunu 1076 nolu sandığa attı. Alemdar, vatandaşlarla sohbet ederek bugünün demokrasi bayramı olduğunu belirtti ve oy kullanma sürecinin ülkenin her noktasında devam ettiğini ifade etti.
Yozgat merkeze bağlı Lök köyünde yaşayan 76 yaşındaki Mustafa İldiş, mahalli idareler seçiminde oy kullanmak için sandığa gittiği sırada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İldiş, yolda hayatını kaybetti.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Denizli'de belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve adaylar oylarını kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da oy kullanarak açıklamalarda bulundu.
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara gitti. Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen, Karaman'da 189 bin 902 seçmen, Aksaray'da 245 bin 874 seçmen ve Afyonkarahisar'da 536 bin 163 seçmen oy kullanacak.
İzmir Valisi Süleyman Elban, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmak üzere Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Elban, seçimlerin olgun ve güzel bir ortamda geçtiğini belirterek, vatandaşların iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Mersin'de bir tır garajında çıkan yangın sonucu 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etse de tırlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Muş Valisi Avni Çakır, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu kullanarak, seçimin huzur ve güven içerisinde devam ettiğini belirtti. Vali Çakır, oy kullanma işlemlerinin olaysız bir şekilde ilerlediğini ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, oyunu kullanmak için Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'na gitti. Altınok, seçimlerin Ankara'ya, başkente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi ve kazananın ülke ve şehirler olduğunu söyledi. Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin omuz askısı ile yüzündeki morluk ve şişlikler dikkat çekti.
Sizin düşünceleriniz neler ?