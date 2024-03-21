Kayseri'de park halindeki tır dorsesine çarpma kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de park halindeki tır dorsesine çarpma kazası: 5 yaralı

Kayseri\'de park halindeki tır dorsesine çarpma kazası: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

21.03.2024 19:03
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erkilet Bulvarı üzerinde, F.D'nin kullandığı 06 EA 1935 plakalı otomobil ile H.B'nin yönetimindeki 06 YKB 08 otomobil, yol kenarında sürücü kursu eğitim pistine park edilen tır dorsesine arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle otomobillerdeki M.B, S.D. ve Y.D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de park halindeki tır dorsesine çarpma kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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