Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri\'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak pazar yerinde pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

14.05.2024 21:29
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Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı ve sopalı kavga sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Mimarsinan Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak pazar yerinde pazarcı iki grup arasında çıkan, B.B. ve Ü.O'nun tabanca, A.B'nin bıçak, M.B. ile B.B'nin sopayla yaralandığı olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Olay

Dün sabah saatlerinde pazarcı iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, B.B. ve Ü.O. tabanca, A.B. bıçak, M.B. ile B.B. ise sopayla yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Fevzi Çakmak, Kayseri, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de pazarcılar arasında çıkan kavgada 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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