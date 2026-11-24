Kayseri'de polis, 41 yıl 10 gün hapis cezası kesinleşen hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hırsızlık suçundan 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 41 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan G.Ç'yi (35) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?