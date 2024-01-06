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Kayseri'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından yapılan uygulama sırasında kaçan sürücü ve yanındaki kişi Battalgazi Mahallesinde yakalandı. Yakalanan araçta yapılan aramada ise sentetik uyuşturucu, tabanca fişekleri, şarjör ve silah parçaları bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli yakalandı
06.01.2024 - 12:49,
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Kayseri'de polis ekiplerini görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri tarafından il merkezinde yapılan uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü B.S. (29) ile kullandığı araçtaki K.T. (40), Battalgazi Mahallesinde yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada, 173 gram sentetik uyuşturucu, 56 tabanca fişeği, 4 şarjör ve sökülmüş silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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