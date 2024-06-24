Kayseri\'de Raylı Sistemlerde \'Gittiğin Kadar Öde\' Uygulaması Başlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyu ile paylaştığı yeni hizmet dönemi projeleri arasında yer alan raylı sistem hatlarında "Gittiğin Kadar Öde" uygulaması hayata geçiyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın ulaşım projeleri arasında yer alan uygulamanın yeni dönemde başlatılması planlanırken, uygulama raylı sistem hatlarında geçerli olacak.

Proje kapsamında, herhangi bir raylı sistem istasyonundan tramvaya biniş yapan yolcu, iniş yaptığı istasyonda ulaşım kartını cihaza okutarak kısa mesafe gitmiş ise kartına iade yapılan tutar ile seyahat etmiş olduğu mesafe kadar ücret ödemesi yapmış olacak.