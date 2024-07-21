Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

21.07.2024 14:25
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Kayseri'de polis ekiplerince ruhsatsız 3 tabanca, 2 tüfek ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında ruhsatsız 3 tabanca ile 2 tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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