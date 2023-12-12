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Kayseri'de Rüzgar Enerji Santrali ile Tramvayların Elektrik İhtiyacı Karşılanacak - Son Dakika
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Kayseri'de Rüzgar Enerji Santrali ile Tramvayların Elektrik İhtiyacı Karşılanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihale aşamasına gelen Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesi ile tramvayların elektrik ihtiyacını karşılayacak. Proje, 22 megavatlık 4 türbin kurulumuyla yıllık 14 bin 883 ton karbon emisyonunu azaltacak. Ayrıca, 22 milyon 500 bin avro maliyetli bu proje, sektöründeki en büyük ve tek RES projesi olacak.

Kayseri\'de Rüzgar Enerji Santrali ile Tramvayların Elektrik İhtiyacı Karşılanacak
12.12.2023 - 16:45,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ihale aşamasına geldiği Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile tramvayların elektrik ihtiyacının tamamını karşılanacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralık ayı meclis toplantısında Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, Ulaşım AŞ'nin faaliyetleri ile ihale aşamasına gelen RES projesi hakkında bilgi verdi.

Canbulut, İncesu Fırınönü mevkisinde belirlenen alanda toplam 22 megavatlık 4 türbin kurulmasının planlandığını, projeyle karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım sağlayacak RES projesi ile raylı sistemin bütün elektriğinin karşılanacağını aktardı.

22 milyon 500 bin avro maliyetli yenilenebilir enerji projesinin, sektöründeki en büyük ve tek RES projesi olduğu belirtildi.

Çolakbayrakdar Jandarma Genel Komutanı Çetin ile görüştü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığının bulunduğu arazinin kentsel dönüşüm rezerv alanı olarak kullanılmasıyla ilgili Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü.

Çetin'i ziyaret eden Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek, ilçeye yeni kimlik ve çehre kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Ziyareti değerlendiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığının bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan'da ilçe jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız. Buradan alacağımız arsa ile oradaki oluşacak arsayı planlayarak ve üzerinde yapacağımız yapılaşma ile birlikte Alsancak ile Argıncık mahallelerindeki kentsel dönüşüm rahatlayacak. Nihayete erdiği zaman o alanı Kayseri'mize iyi bir kentsel dönüşüm örneğiyle taçlandıracağız."

Talas Belediyesinden kamera desteği

Talas Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Derevenk Viyadüğü'ne güvenlik kamerası yerleştirdi.

2'si hareketli, 4'ü sabit olmak üzere toplam 6 kamera ile bölge 24 saat izlenir hale getirildi.

Köprünün giriş ve çıkışına konumlandırılan kamera ile bölge güvenliği sağlanırken olası asayiş olaylarının da önüne geçilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de Rüzgar Enerji Santrali ile Tramvayların Elektrik İhtiyacı Karşılanacak - Son Dakika
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