Kayseri\'de Sahte Dolar Operasyonu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Y.I'nın piyasaya sahte dolar süreceğini tespit etti.

Hunat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının üzerinde 41 sahte 100 dolar ile 2 sahte 50 dolarlık banknot ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili adli işlem başlatıldı.