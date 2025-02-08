Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu

Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 35 şişe sahte alkol, 15 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.B.A'nın (24) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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