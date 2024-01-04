18:06 •
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek•
17:14 • •
15:46 • •
Kayseri'de bir şüpheli, sahte plaka imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte plaka imalatı yapıldığını belirledikleri bir iş yerine operasyon düzenledi.
Sahte basılmış plakaların ele geçirildiği iş yerindeki şüpheli, "resmi belgede sahtecilik" ve "mühürde sahtecilik" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Sahte Plaka İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika