Kayseri'de saklanan 2 zanlı, Aksaray'daki ziynet hırsızlığı nedeniyle tutuklandı

Kayseri'de saklanan 2 zanlı, Aksaray'daki ziynet hırsızlığı nedeniyle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray kent merkezindeki evden ziynet eşyası çalınması üzerine polis, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini belirlediği 2 zanlıyı Kayseri'de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aksaray'da evden ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği S.T. (25) ve F.B'yi (21) Kayseri'de saklandıkları ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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