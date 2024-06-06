Kayseri'de şehit olan Necmettin Keleş'in ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika
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Kayseri'de şehit olan Necmettin Keleş'in ismi okulda yaşatılacak

Kayseri\'de şehit olan Necmettin Keleş\'in ismi okulda yaşatılacak

Kayseri'de, 1986 yılında şehit olan Necmettin Keleş'in ismi, Bahçelievler Ortaokulunda yaşatılacak.

06.06.2024 13:44
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Kayseri'de, 1986 yılında şehit olan Necmettin Keleş'in ismi, Bahçelievler Ortaokulunda yaşatılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos 1986'da Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Necmettin Keleş'in isminin Bahçelievler Ortaokuluna verilmesi ve "Şehit Köşesi" açılışı için program düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, şehit Keleş'in kentin en büyük gurur kaynaklarından birisi olduğunu belirtti.

Keleş ve silah arkadaşlarının birer kahraman olduğunu vurgulayan Çiçek, "Necmettin Keleş gibi bir kahramanın adını taşıyan okulda okuyan kıymetli çocuklarımız; Necmettin Keleş kendi canını sizin için, bizim için adayan bir kahramandır. Artık sorumluluğunuz daha fazla. Sizinle beraber Necmettin Keleş ömür boyu yaşayacak. Bu isme layık olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Şehidin annesini ve babasını ziyaret ettiğini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Erol amcamız ve Nuriye annemizi 1 Ocak 2024 tarihinde ziyaret ettiğimde ağızlarından tek bir söz duydum. Evlatlarının şehit olduğu günden bugüne kadar, 1986 yılından beri 'vatan sağ olsun' cümlesinden başka bir şey söylemediler. Ben de ailemizi ziyaret ettiğimde bu okula şehidimizin isminin verileceği sözünü vermiştim. Haklarınızı bizlere helal ediniz."

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de ortaokula Necmettin Keleş ismini verdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Şehit Necmettin Keleş Ortaokulu ve Şehit Köşesi'nin açılışı Vali Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Pınarbaşı Kaymakamı Mesut Bolat, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de şehit olan Necmettin Keleş'in ismi okulda yaşatılacak - Son Dakika


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