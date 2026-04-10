Kayseri'de 'Sensiz Olmaz' Projesi Tanıtıldı: Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Umut

10.04.2026 22:41
Kayseri'de düzenlenen toplantıda, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa edilmesi amacıyla 'Sensiz Olmaz' Projesi tanıtıldı. Vali Çiçek ve Hulusi Akar, proje ile dezavantajlı çocukların suçtan uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Kayseri'de, suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa edebilmeleri için 'Sensiz Olmaz' Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Çiçek, konuşmasında Kayseri'de suç oranlarını azaltmak ve çocukları korumak için ERVA Spor Okulu ve Göktim Akademi gibi projelerle 16 bin öğrenciye ulaşıldığını belirtti. 'Sensiz Olmaz' Projesi'nin, dezavantajlı ortamlardaki çocukları kurtarmak için Kocasinan Kaymakamlığı ve İl Aile ve Sosyal Hizmetler ile işbirliği içinde geliştirildiğini açıkladı. Çiçek, '15 yaşında 23 suç kaydı olan çocuklar var. Bu çocukları ortamdan kurtarmak için mücadele ediyoruz. Proje, en az bir çocuğu kurtarmayı başarı sayacak' dedi.

Hulusi Akar ise suçla mücadelede bataklığın kurutulması gerektiğini vurgulayarak, 'Sineklerle tek tek değil, bataklıkla uğraşmalıyız. Bataklığı kurutmadan rahat yok' ifadelerini kullandı. Akar, 4-12 yaş arası eğitimin önemine dikkat çekerek, çocuklara millî ve manevi değerlerin aşılanması gerektiğini, bunun otokontrol sağlayacağını belirtti. 'Herkesin vicdanı kendi polisidir' diyen Akar, geleceğin temelinin bu eğitimde yattığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Hulusi Akar, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti

21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
19:14
İran: Hürmüz’den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Advertisement
