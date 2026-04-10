Kayseri'de 'Sensiz Olmaz' Projesi Tanıtıldı: Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Umut

Kayseri'de, suça sürüklenen çocukların suçtan uzaklaştırılması, topluma kazandırılması ve güvenli bir gelecek inşa edebilmeleri için 'Sensiz Olmaz' Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Çiçek, konuşmasında Kayseri'de suç oranlarını azaltmak ve çocukları korumak için ERVA Spor Okulu ve Göktim Akademi gibi projelerle 16 bin öğrenciye ulaşıldığını belirtti. 'Sensiz Olmaz' Projesi'nin, dezavantajlı ortamlardaki çocukları kurtarmak için Kocasinan Kaymakamlığı ve İl Aile ve Sosyal Hizmetler ile işbirliği içinde geliştirildiğini açıkladı. Çiçek, '15 yaşında 23 suç kaydı olan çocuklar var. Bu çocukları ortamdan kurtarmak için mücadele ediyoruz. Proje, en az bir çocuğu kurtarmayı başarı sayacak' dedi.

Hulusi Akar ise suçla mücadelede bataklığın kurutulması gerektiğini vurgulayarak, 'Sineklerle tek tek değil, bataklıkla uğraşmalıyız. Bataklığı kurutmadan rahat yok' ifadelerini kullandı. Akar, 4-12 yaş arası eğitimin önemine dikkat çekerek, çocuklara millî ve manevi değerlerin aşılanması gerektiğini, bunun otokontrol sağlayacağını belirtti. 'Herkesin vicdanı kendi polisidir' diyen Akar, geleceğin temelinin bu eğitimde yattığını söyledi.