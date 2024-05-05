Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?