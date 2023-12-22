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Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan özel halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kayseri\'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü
22.12.2023 - 00:23,
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Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü.

Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda R.T. yönetimindeki 38 AB 328 plakalı otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra alev alan otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü - Son Dakika
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