Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Kayseri'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce operasyon düzenlenen bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.Ö'nün (25) emniyetteki işlemleri devam ediyor.