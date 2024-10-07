Kayseri'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce operasyon düzenlenen bir ev ve iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 4 tüfek ve 13 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ö'nün (25) emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?