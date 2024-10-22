Kayseri'de Silah Ticareti Operasyonu

Kayseri'de jandarma ekiplerince silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.
Operasyonda E.Ç'yei ait araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile şarjör ve 56 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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